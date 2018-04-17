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Роскомнадзор создал "горячую линию" для борьбы с дезинформацией в связи с блокировкой мессенджера Telegram. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на ведомство.
РКН отмечает, что в связи с исполнением им судебного решения о блокировке Telegram в Сети появляется ложная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных сайтов.
Для проверки этих фактов и предотвращения распространения дезинформации ведомство создало "горячую линию", чтобы получать сообщения о подобных случаях.
Электронный адрес "горячей линии" — Hotlinerkn@rkn.gov.ru.
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