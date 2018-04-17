Фото: club.sferakino.ru
Российский актёр Андрей Невраев скончался в возрасте 68 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на НСН.
Прощание с артистом состоялось во вторник, 17 апреля, в Николо-Архангельском крематории.
Издание пишет, что актер родился 21 декабря 1949 года в Свердловске. Невраев учился в Свердловском театральном училище, работал в Омском театре юного зрителя, Новосибирском ТЮЗе, Новосибирском областном драматическом театре, а после переезда в столицу - в Московском театре имени Ермоловой, театре под руководством Армена Джигарханяна, участвовал в различных театральных проектах.
Актер также снимался в кино и на телевидении, в том числе в таких проектах, как "Марш Турецкого", "Каменская-3", "Москва. Центральный округ", "Штрафбат", "Красная площадь" и других.
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