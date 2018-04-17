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Арбитражный суд столицы РФ подтвердил законность штрафа в размере 450 тысяч рублей, котоырый Роспотребнадзор наложил на компанию "Макдоналдс". Предметом спора стала продажа бургеров с сильным превышением содержания углеводов и энергетической ценности, пишет Life.
В надзорном ведомстве сообщили, что компания вводит клиентов в заблуждение, рассказывая о потребительских свойствах продукции. Так, например, по итогам проверки в одном из ресторанов сети оказалось, что под видом бигмака подают "калорийную бомбу", пишет издание.
Вместо заявленных 40 граммов углеводов на 100 граммов продукта в местных бургерах содержались 60 граммов, а энергетическая ценность составила 570 ккал против заявленных 503 ккал на 100 граммов.
Суд первой инстанции указал, что данное нарушение является существенным, так как "создаёт прямую угрозу безопасности жизни и здоровью людей, нарушает права потребителей на приобретение качественной и безопасной продукции".
Представители компании пока не прокомментировали решение суда. Согласно закону, они могут подать апелляцию в течение десяти дней.
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