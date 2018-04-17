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Новости

СМИ: Макрон назвал себя "ровней Путину"

, ИА "Амител"
Лидер Франции отметил, что нанес удар по Сирии, чтобы восстановить там мир

Фото: politico.eu

Французский президент Эммануэль Макрон провел параллели между собой и коллегой из России Владимиром Путиным и объяснил, зачем были нанесены авиаудары по Сирии. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на радиостанцию RMC.

Журналист RMC Жан-Жак Бурден сообщил, что в воскресенье Макрон после интервью, в котором он подвел итоги первого года своего президентства, "разделил стаканчик" с журналистами. Затем глава Франции обсудил с супругой Бурдена Россию.

"Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает", — цитирует слова Макрона Бурден.

Также глава Франции заявил, что решил нанести авиаудар по Сирии, "чтобы дать понять Путину, что мы там", поскольку "он понимает такой дискурс". Макрон заверил, что данное решение направлено на восстановление мира в Сирии, добавил Бурден.

Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии свыше 100 ракет. Целью атаки были сирийские правительственные объекты, которые, по мнению коалиции, используются для производства химоружия.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.04.2018 20:51
- гость -

Есть ведь предсказание:" Дамаск падёт- близки дни Конца Света сего".

0  0
17.04.2018 21:02
- гость -

Наглый лягушатник. Ровней будешь, как пять сроков отмотаешь

0  0
17.04.2018 21:14
Александр Симонов_mailru

Пигмалион Макрон и Голиаф Путин. Одинаковые величины.

0  0
17.04.2018 21:46
- гость -

Судя по жене он ровня Галкину.

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