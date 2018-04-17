Фото: politico.eu
Французский президент Эммануэль Макрон провел параллели между собой и коллегой из России Владимиром Путиным и объяснил, зачем были нанесены авиаудары по Сирии. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на радиостанцию RMC.
Журналист RMC Жан-Жак Бурден сообщил, что в воскресенье Макрон после интервью, в котором он подвел итоги первого года своего президентства, "разделил стаканчик" с журналистами. Затем глава Франции обсудил с супругой Бурдена Россию.
"Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает", — цитирует слова Макрона Бурден.
Также глава Франции заявил, что решил нанести авиаудар по Сирии, "чтобы дать понять Путину, что мы там", поскольку "он понимает такой дискурс". Макрон заверил, что данное решение направлено на восстановление мира в Сирии, добавил Бурден.
Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии свыше 100 ракет. Целью атаки были сирийские правительственные объекты, которые, по мнению коалиции, используются для производства химоружия.
Комментарии
Есть ведь предсказание:" Дамаск падёт- близки дни Конца Света сего".
Наглый лягушатник. Ровней будешь, как пять сроков отмотаешь
Пигмалион Макрон и Голиаф Путин. Одинаковые величины.
Судя по жене он ровня Галкину.