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День воинской славы России, а именно победа русского воинства под командованием новгородского князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере отмечается 18 апреля. Данную баталию часто называют Ледовым побоищем.
Днем самой битвы принято считать 5 апреля 1242 года по старому стилю и 12 апреля — по новому стилю. Праздник же установили на 18 апреля. Очевидно, это связано с издержками перевода дат со старого стиля на новый. По всей видимости, в данном случае не было учтено правило, что при переводе дат 12-13 веков к старому стилю прибавляется 7 дней, а не 13 дней.
Но так или иначе, Ледовое побоище в отечественной истории является героической страницей, а фильм "Александр Невский" режиссера Сергея Эйзенштейна, воспевший победу русского воинства, сразу же стал классикой кинематографа. Однако вокруг этой битвы существует немало мифов. Приведем некоторые из них.
Миф №1. О масштабе сражения
Да, Ледовое побоище стало очень заметным событием того времени. Но говорить о том, что на Чудском озере встретились армии, насчитывающие тысячи людей, судя по всему, нельзя. Сегодня историки оценивают численность немецкого войска примерно в 200-400 человек, а русского воинства – в 400-800 человек. К слову, по меркам того времени, это были весьма и весьма существенные силы.
Миф №2. Об утонувших немецких рыцарях
Провалившиеся под лед узурпаторы в тяжелых доспехах – первая картинка, которая возникает в голове при упоминании Ледового побоища. Очень популярно мнение, что весенний лед Чудского озера не выдержал тяжести немецких рыцарей, и они ушли под воду. К слову, именно так показана битва в фильме "Александр Невский". Но необходимо сказать, что описаний того, как немецкие рыцари проваливаются под лед, нет ни в одной из ранних летописей. Более того, в некоторых источниках сообщается, что воины обеих сторон "падали на траву". Трудно сказать, как все было на самом деле, но история с провалившимися под лед немцами, вполне возможно, является художественным вымыслом. К тому же русские воины едва ли уступали немцам в тяжести своих доспехов.
Миф №3. О единой Руси
Ледовое побоище в сознании многих наших сограждан – это иллюстрация единения русских людей против внешнего врага. Но если поглубже взглянуть в реалии 13 века, то становится понятно, что все было не совсем так. В это время русские княжества находились под властью Золотой орды, которая очень активно пользовалась центробежными силами на Руси. Даже ближайший сосед Новгорода – Псков – был заинтересован в ослаблении влияния своего "коллеги", не говоря уже о более южных княжествах, которые длительное время играли на противоречиях и пользовались ослаблением друг друга.
Миф №4. О глобальном значении битвы
Безусловно, принижать победу новгородцев ни в коем случае нельзя. В условиях доминирования Орды отбиться от иноземных захватчиков с Запада – это доблесть, героизм и яркая иллюстрация умения мобилизовать силы в трудный период. Однако современные историки склонны полагать, что Ледовое побоище – это хоть и важный, но один из многих эпизодов богатой на события политической истории Руси 13-го и последующих веков, где во главе угла все же стоят отношения русских княжеств с Ордой.
Миф №5. О личности Александра Невского
В массовом сознании укоренилось мнение, что князь Александр Ярославич, прозванный Невским после победы над шведами в 1240 году, являлся бескомпромиссным защитником Руси, готовым вступить и в открытое противоборство с монголами. Однако в современной историографии эта точка зрения пересмотрена и представляется куда более убедительным то, что Александр Невский был человеком своего времени, действовал, исходя из объективно существующих реалий, играл на противоречиях, имевшихся в том числе и внутри русских княжеств и, как любой мудрый правитель, использовал сложившуюся конъюнктуру в государственных интересах. Вероятно, князь Александр в условиях ослабления Руси и ограниченного личного ресурса активно сотрудничал с Ордой, укрепляя при этом государственность и став одним из тех, кто реально вложил очень много сил в политическое усиление Русской земли.
Комментарии
Вот так вот, оказывается славные победы руси не больше чем художественный миф, хотя ничего не изменилось с тех времён
Опять соросовская переделка истории РОССИИ. Умница Александр Невский, использовал ситуацию в пользу Руси! 700 лет помним князя, а таких как Троцкий только и знаем, что ледорубом убили.
Как я понимаю, эту статью написал тот же , который обгадил победу наших хоккеистов на Олимпиаде. Но фамилию в этот раз побоялся написать.
Амик, уберите статью, предатели.
Доминирования Орды? При этом ни одного монголина найти не могут
кругом обман
и сколько еще скрытого