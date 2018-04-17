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Сайт Роскомнадзора опять подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой", — заявили в пресс-службе, добавив, что специалисты РКН и ПАО "Ростелеком" предпринимают меры для отражения атаки.
RT добавляет, что сайт Роскомнадзора работает с перебоями. При попытке загрузить страницу появляется ошибка "не удаётся получить доступ к сайту".
Ранее во вторник, 17 апреля, в РКН зафиксировали две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы, которые были успешно отражены.
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