Фото: thetimes.co.uk
Вещество, которое использовали при отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в жидком состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Sky News и данные британского министерства окружающей среды.
В ведомстве сообщили, что в качестве основного места, где произошло отравление, рассматривается дом Скрипалей.
Также британские власти объявили о начале операции по очистке связанных с инцидентом со Скрипалями мест в Солсбери. Всего планируется провести работы в девяти местах. Они должны занять несколько месяцев.
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