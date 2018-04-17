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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов спонсировать сервисы, помогающие обходить блокировку мессенджера в РФ. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на страницу Дурова во "ВКонтакте".
"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — цитирует агентство его слова.
Дуров добавил, что количество пользователей мессенджера в РФ не очень велико, но этот рынок важен ему "по личным соображениям".
В заключение основатель Telegram призвал активнее пользоваться прокси-серверами и не забывать о том, что их содержание требует стороннего финансирования.
Напомним, ранее Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компаний Amazon и Google, которые использовали для обхода судебного запрета. По сообщениям СМИ, это привело к нарушениям в работе многих популярных сайтов и онлайн-приложений.
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