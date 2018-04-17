Фото: youtube.com
Ученые из Политехнического университета Виргинии смоделировали ядерный удар в центре Вашингтона. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на журнал Science Magazine и опубликованный в Сети ролик.
На видеозаписи воспроизводится взрыв пяти килограммов высокообогащенного урана. По сценарию записи, бомба, находившаяся в руках террористов, была замаскирована под обычный фургон доставки и находилась в нескольких кварталах от Белого дома.
В комментариях к ролику ученые подробно описали предполагаемые последствия взрыва: человеческие жертвы, разрушенные здания, отключение света и распространение радиации.
"Мгновенно большая часть городского квартала исчезает в ядерном огненном шаре размером в две трети от того, что охватил Хиросиму в Японии", — цитирует агентство описание симуляции.
При создании модели ученые разработали подробную карту столицы США с виртуальным населением. Видео воспроизводит разные варианты поведения людей в чрезвычайной ситуации: панику, попытки разыскать членов семьи, найти укрытие, а также такие нерациональные действия, как игнорирование призывов к эвакуации.
В ролике указываются способы минимизировать ущерб от предполагаемой катастрофы.
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