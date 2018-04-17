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Экс-советник второго украинского лидера Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым исконное "арийское" название. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канал ZIK.
"Город [Херсонес Таврический] Корсунь называется, а полуостров — Таврида. Почему-то его Крымом называют", — цитирует агентство слова политолога.
Он считает, что крымским городам необходимо вернуть "генетические <…>, праславянские, арийские названия".
Соскин подчеркнул, что "они испокон были украинскими территориями".
Также политолог призвал "немедленно разорвать договор о дружбе с РФ" и прекратить с ней все дипломатические отношения. По его словам, отсутствие таких действий свидетельствует о "пророссийской" направленности киевской власти — "и кабмина, и Верховной рады, и президента с его антиконституционной администрацией".
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