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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что из-за ситуации вокруг Telegram никто не будет страдать. Об этом пишет RT.
Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что страдать не будут те, кто не имеет отношения к ситуации. Также он добавил, Кремль рассчитывает на то, что со временем ситуация будет отрегулирована техническими средствами так, "чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете".
Кроме этого, Песков отметил, что в компетенцию Кремля не входят вопросы оценки эффективности выполнения решения суда по мессенджеру.
"Решение суда вынесено. В решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены определённые условия", — добавил пресс-секретарь президента, выразив надежду, что когда-нибудь Telegram выполнит условия и вернется.
Напомним, с понедельника, 16 апреля, Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера.
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