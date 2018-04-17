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Конституционный суд разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она будет третьей. Об этом пишет РИА "Новости".
Суд признал не соответствующим Конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования лишь раз.
Ранее магистранты не могли получить отсрочку, если уже дважды использовали ее — в школе и бакалавриате.
Суд постановил, что такая практика "не имеет объективного оправдания" и ставит тех, кто получил первую отсрочку в школе, "в неравное положение" с остальными студентами.
"Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции", — цитирует агентство материалы суда.
Конституционным судом установлено, что на практике право на непрерывное высшее образование зависит от количества полученных студентом отсрочек. КС обязал изменить действующее правовое регулирование. При этом подчеркивается, что постановление "не ориентирует на отмену отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в магистратуре".
До внесения изменений КС обязал не учитывать факт предоставления отсрочки совершеннолетним школьникам при рассмотрении вопроса об отсрочке для студентов магистратуры, не имеющих диплома специалиста или магистра.
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