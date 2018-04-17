Фото: mir24.tv
Российские власти окажут помощь компаниям, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Интерфакс" и заявление премьер-министра страны Дмитрия Медведева на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам главы Кабмина, государственная помощь будет направлена на "дальнейший рост" компаний, и "сохранение нормальной жизни тех людей, которые на этих производствах работают". Подчеркивается, что данные меры прежде всего сохранят рабочие места в фирмах и производства.
Медведев отметил, что расширение санкционного списка американским министерством финансов — нелегитимный способ решения политических задач, сказывающийся на производствах, которые играют важную роль в ряде отраслей в некоторых российских регионах.
"Мы не должны позволить, чтобы правильные ростки нашей экономики попадали под негативный эффект санкций", — заключил премьер.
Комментарии