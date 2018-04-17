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Юристы Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера

, ИА "Амител"
Тем временем глава РКН рассказал, как проходит блокировка Telegram

Фото: seonews.ru

Юристы, которые представляют Telegram, подали в Мосгорсуд жалобу на решение Таганского районного суда о немедленной блокировке мессенджера. Об этом пишет RT, ссылаясь на Telegram-канал одного из адвокатов сервиса Павла Чикова.

"Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуде", — цитирует издание его сообщение.

В то же врем глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров рассказал, как в РФ проходит блокировка Telegram.

Он отметил, что 18 подсетей, которые принадлежат Amazon и Google, выгружены в единый реестр запрещенной информации. Обе компании уже проинформированы об этом.

"Я должен сказать, что все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится", — приводит издание слова главы ведомства.

Кроме этого, РКН проверило сообщения, в которых было сказано о массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к Telegram. По данным Роскомнадзора на 15:00 мск, данные ресурсы работают в штатном режиме. Среди них указывались онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, курьерская служба "Птичка", издание "Лайфхакер", социальная сеть "Одноклассники", мессенджер Viber и сервисы компании Microsoft. 

Ранее в РКН заявили, что для блокировки мессенджера будут приняты все необходимые меры, в том числе ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые способствуют работе Telegram. Жирков отметил, что IP-адреса Amazon и Google были заблокированы потому, что Telegram начал использовать их для обхода запретов в РФ.

Ведомство приступило к блокировке мессенджера по решению суда с понедельника, 16 апреля.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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