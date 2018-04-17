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Средний чек россиянина за один поход в магазине в марте 2018 оказался равен 539 руб, что на 0,9% выше февральских показателей. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на исследование аналитического холдинга "Ромир".
Отмечается, что общий рост среднего чека связан с жителями Дальнего Востока, которые в марте потратили на 10% больше, чем месяцем ранее. В Центральном и Сибирском округах чек увеличился на 0,8% и 0,2% соответственно.
Издание пишет, что жители РФ по-прежнему наращивают размер среднего чека в гипермаркетах, предположительно, предпочитая магазины крупных форматов из-за экономии.
В годовом выражении средний чек стал больше на 2,1%, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции 2,4%.
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