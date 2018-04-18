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Российские военные нашли в сирийской Думе склад веществ, нужных для производства химоружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал "Звезда".
"Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Также на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета", — передает агентство.
Подчеркивается, что склад был размещен в подвале жилого дома. Специалист войск РХБЗ Александр Родионов рассказал, что лабораторию использовали боевики, во власти которых находился город.
На месте также были найдены "записи с химическими формулами и расчеты пропорций". Сейчас российские эксперты изучают вещдоки.
Ранее сообщалось, что армия САР нашла в поселении Афтрис в Восточной Гуте схрон с оборудованием для создания отравляющих веществ.
Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии свыше 100 ракет. Поводом для этого стало якобы использование Дамаском химоружия в городе Дума.
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