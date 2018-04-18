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Работу Донецкой фильтровальной станции в Донбассе хотят остановить в среду, 18 апреля, из-за обстрелов. Возможно, ее законсервируют, заявил ранее глава представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает РИА Новости.
Ранее в пресс-службе коммунального предприятия "Вода Донбасса" сообщили, что автобус, который перевозил персонал Донецкой фильтровальной станции, попал под обстрел в Донбассе, пятеро были ранены.
Якубов сообщил, что в среду должна пройти эвакуация рабочей смены станции, которая сейчас работает на объекте. "Процесс эвакуации людей будет проходить с привлечением наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сотрудников МЧС ДНР. После этого начнется процесс остановки станции и ее консервация", — цитирует агентство его слова.
Уточняется, что фильтровальная станция расположена в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой порядка 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станцию не раз обстреливали.
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