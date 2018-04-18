Фото: mulierchile.com
Крупный астероид пролетел в минувшие выходные на близком расстоянии от Земли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Space.com.
Размеры небесного тела, которое обозначили как 2018 GE3, составляли от 48 до 110 метров. Оно приблизилось к нашей планете на расстояние в 192 тысячи километров, что составляет около половины расстояния от Земли до Луны.
Астероид 2018 GE3 по размеру в несколько раз больше Челябинского метеорита и сопоставим с Тунгусским метеоритом, который столкнулся с голубой планетой в 1908 году.
Подчеркивается, что астронавтам удалось обнаружить небесное тело лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.
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