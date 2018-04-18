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В ходе судебного разбирательства по делу Telegram не были соблюдены международные стандарты в области прав человека. Такое заявление сделал официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, пишет РИА Новости.
"В случае с шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора", — цитирует агентство его слова.
В связи с этим Колвилл напомнил о заявлении спецдокладчика ООН по свободе выражения мнения Дэвида Кея, который подчеркивал, что предоставление шифров данных по решению суда может допускаться лишь в том случае, если они касаются отдельных случаев, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, но не в массовом порядке.
Представитель УВКПЧ назвал блокировку мессенджера для всех россиян из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц непропорциональной реакцией властей.
Обсуждения вокруг шифрования излишне сфокусированы на одной стороне монеты безопасности, в частности, на его потенциале быть использованным для преступных целей во времена терроризма. Другая сторона этой монеты заключается в том, что, ослабляя защиту шифрования, можно создать большую угрозу для национальной и международной безопасности", — напомнил Колвилл слова главы УВКПЧ ООН.
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