Фото: dp.ru
Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил,что слова постпреда Сединенных Штатов при ООН Никки Хейли о введении новых антироссийских санкций — это "шаг на опережение", вызванный "временной путаницей". Об этом пишет РИА Новости.
"Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе могла быть временная путаница", — заявил Кудлоу.
При этом он отметил, что администрация не отказалась от идеи и продолжает рассматривать ее как возможное "наказание" за сотрудничество Москвы с Дамаском.
Агентство напоминает, что в конце минувшей недели Хейли объявила, что Штаты введут новые антироссийские санкции уже в понедельник, 16 апреля. Она отметила, что ограничения затронут компании, поставляющие в Сирию технологии двойного назначения.
Позднее американские СМИ сообщили, что глава США Дональд Трамп решил отложить новые санкции, так как "не уверен в их необходимости".
Напомним, в начале апреля Америка ввела новые антироссийские санкции, которые задели ряд крупных бизнесменов России и подконтрольные им компании.
Комментарии