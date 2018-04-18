Фото: lexmeridian.com
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в британском Солсбери, заявила, что собирается обратиться в ООН, если Великобритания повторно откажет ей в визе. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Эхо Москвы".
"В ООН писать буду", — заявила Виктория в эфире радиостанции, подтвердив, что обращение будет адресовано генсеку ООН Антониу Гутерришу.
Также племянница Скрипаля рассказала, что британский премьер проигнорировал ее обращение за помощью в получении визы. "Никакой реакции не было. Кто ж до меня снизойдёт, меня не хотят там видеть", — заявила девушка.
Агентство напоминает, что Виктория Скрипаль сообщила об отправке обращения Терезе Мей 7 апреля. В нем девушка попросила оказать ей помощь в получении визы, чтобы она смогла навестить в стране пострадавших родных.
За день до этого СМИ сообщили, что Виктории отказали в получении британской визы. "Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой", — заявил тогда собеседник "Би-Би-Си".
Напомним, Скрипалей нашли без сознания после взаимодействия с неизвестным веществом в британском Солсбери 4 марта. Сейчас Юлия уже выписана из больницы и находится в "безопасном месте", а ее отец остается в медучреждении, но уже вышел из критического состояния.
Комментарии