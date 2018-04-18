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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отметил талант команды Павла Дурова, создавшей соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на "Известия".
"Безусловно, команда, которая делала "ВКонтакте" и Telegram — сильная и одаренная. Это не только и не столько Павел Дуров, сколько действительно команда. Есть его брат Николай Дуров, который, по отзывам его коллег, действительно если не гениальный, то очень сильный программист. Безусловно, и "ВКонтакте", и Telegram с точки зрения программного решения — удобные для пользователя и юзер-френдли сервисы", — заявил Жаров.
При этом главу РКН смущают методы, которыми Дуров и его команда набирали аудиторию. По словам Жарова, "ВКонтакте" привлекала "пиратским контентом" — возможностью бесплатно скачивать музыку и фильмы, аналогичная ситуация повторилась в мессенджере.
"Он [Дуров] говорит всё время о свободе, но если говорить об абсолютной свободе — то это и абсолютная ответственность. А тут со свободой всё хорошо, а с ответственностью всё плохо", — добавил глава Роскомнадзора.
Напомним, с понедельника, 16 апреля, РКН направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру в соответствии с судебным решением. Telegram будет заблокирован в РФ, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.
Комментарии
Жарову ли говорить об ответственности! Создать фиктивный отдел , принять туда на работу всех жён и выплачивать два года зарплату от 100.000 до 250.000 рэ , потом попасться на уголовное дело по этому поводу и... начать активно сотрудничать с кгб, доставая телеграмм... начальничек....