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Глава Роскомнадзора отметил талант команды создателей Telegram

, ИА "Амител"
При этом Жарова смущают методы, которыми команда набирала аудиторию

Фото: tel.dlya-telefona.ru

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отметил талант команды Павла Дурова, создавшей соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на "Известия".

"Безусловно, команда, которая делала "ВКонтакте" и Telegram — сильная и одаренная. Это не только и не столько Павел Дуров, сколько действительно команда. Есть его брат Николай Дуров, который, по отзывам его коллег, действительно если не гениальный, то очень сильный программист. Безусловно, и "ВКонтакте", и Telegram с точки зрения программного решения — удобные для пользователя и юзер-френдли сервисы", — заявил Жаров.

При этом главу РКН смущают методы, которыми Дуров и его команда набирали аудиторию. По словам Жарова, "ВКонтакте" привлекала "пиратским контентом" — возможностью бесплатно скачивать музыку и фильмы, аналогичная ситуация повторилась в мессенджере.

"Он [Дуров] говорит всё время о свободе, но если говорить об абсолютной свободе — то это и абсолютная ответственность. А тут со свободой всё хорошо, а с ответственностью всё плохо", — добавил глава Роскомнадзора.

Напомним, с понедельника, 16 апреля, РКН направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру в соответствии с судебным решением. Telegram будет заблокирован в РФ, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2018 10:29
123

Жарову ли говорить об ответственности! Создать фиктивный отдел , принять туда на работу всех жён и выплачивать два года зарплату от 100.000 до 250.000 рэ , потом попасться на уголовное дело по этому поводу и... начать активно сотрудничать с кгб, доставая телеграмм... начальничек....

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