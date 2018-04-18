Фото: domosedy.com
Шестибалльные пробки образовались в столице Алтайского края утром в среду, 18 апреля. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на перекрестках улицы Попова с проспектом Космонавтов, улицей Антона Петрова и Павловским трактом, а также на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова. Скорость движения – от 3 до 5 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках Павловского тракта, в частности, на пересечении с улицей Просторной, на пересечениях улицы Малахова с улицей Эмилии Алексеевой и Антона Петрова, на некоторых участках улиц Власихинская, Георгиева, Советской Армии, Юрина, Фурманова, а также на проспекте Строителей в районе перекрестка с проспектом Красноармейским и на площади Октября.
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