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Автомобиль сбил насмерть шестилетнего мальчика в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

Фото: 04.мвд.рф

Смертельное ДТП с участием машины Honda Stepwgn и несовершеннолетнего пешехода произошло в Республике Алтай во вторник, 17 апреля. Об этом пишет пресс-служба МВД по региону.

Уточняется, что около 8:25 на 535-м километре трассы Р-256 ("Чуйский тракт") 58-летний житель Онгудайского района, двигавшийся со стороны села Шебалино в направлении села Черга, наехал на шестилетнего мальчика — жителя села Мыюта. Уточняется, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда медиков.

Сейчас по факту нарушения водителем ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Подчеркивается, что автомобилист был трезв. 

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2018 09:40
месный

да начнётся срач!

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