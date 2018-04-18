Фото: wallpage.ru
Российские власти продлили разрешение на пролеты над территорией страны американских авиалайнеров. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Госдеп.
Накануне официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось в 3:00 мск среды, 18 апреля.
Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила агентству, что Минтранс РФ проинформировал США о продлении разрешения на пролет для авиакомпаний Штатов по трем маршрутам до 28 октября текущего года.
Ряд американских авиакомпаний подтвердили получение разрешения на пролеты, заявила представитель Госдепа. Она добавила, что министерство транспорта также продлило разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.
"Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению", — цитирует агентство слова собеседника.
Как отмечается, Вашингтон собирается продолжить обсуждения с Москвой "по этому и иным вопросам гражданской авиации", чтобы "предоставить как можно больше преимуществ американским перевозчикам".
"У нас десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией, в том числе и на пролетах американских авиакомпаний", — заявила представитель Госдепа.
Накануне Науэрт сообщила, что ряд коммерческих авиаперевозчиков начали принимать решение по изменению маршрутов, боясь истечения разрешений на пролет.
В то же время представитель Госдепа отметила, что Америка не хотела бы, чтобы пролеты над российской территорией прекратились.
Комментарии
Да сколько можно от плевков то утираться? Вот же реальный шанс ударить по больному: "Америка не хотела бы, чтобы пролеты над российской территорией прекратились". На нашем бы месте пендосы это в первых же санкциях ввели. Пусть потом отвечают зеркально нам то над америкой не куда лететь.
Да деньги превыше всего. Даже когда будут не плевать, а гадить на голову, но за это будут платить деньги, все будет так же.
Вот простых россиян эти санкции должны волновать в последнюю очередь, очередному олигарху меньше денег поступит и будут эти санкционные товары поставляться в Америку через третьи страны. Америка без наших товаров и услуг проживет, а вот мы без долларов - нет. Сами каждую копейку считаем, а все мним себя великими экономистами.