Фото: zab.ru
Уровень Оби в районе Барнаула продолжает балансировать в районе критической отметки, но пока не достиг этого показателя.
По данным на утро 18 апреля, уровень воды в реке составляет 509 сантиметров над нулем водомерного столба. По сравнению с прошлым днем уровень Оби опустился на 1 сантиметр.
Напомним, что критическая отметка Оби в районе Барнаула составляет 540 сантиметров. При достижении этого показателя начинается подтопление микрорайона Затон.
В начале текущей недели из-за перелива воды через автомобильную дорогу в Затоне закрыли дорогу на остров Шубинский. Городские власти не исключают, что в этом паводковом сезоне вода в Оби в районе Барнаула может подняться выше шести метров.
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а на фото на столбике 60