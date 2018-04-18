Фото: Владимир Анискин
Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин выполнил объемную фигуру официального талисмана ЧМ по футболу 2018 года — волка Забиваки — высотой всего 1,5 мм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самого новосибирца.
Уточняется, что волк расположен на срезе макового зернышка. Также Анискин отметил, что у талисмана нет ни номера, ни имени на спине, как принято у футболистов. В связи с этим мастер написал у талисмана на спине Zabivaka и присвоил ему 10-й номер, "под которым стараются держать игроков, которые могут изменить ход матчей или взять игру на себя".
На создание фигурки ушло чуть больше месяца. Она выполнена из специального красителя, который за счет особенной обработки может держать мелкую пластику. Мастер признался, что сложнее всего было делать голову, пальцы и футбольный мяч.
Агентство отмечает, что ранее Анискин нарисовал на срезе рисового зернышка эмблему ЧМ-2018, использовав в работе чистое золото и масляные краски. Сейчас же мастер займется созданием микрокопии кубка чемпионата. Она будет выполнена в двух вариантах: из грифеля автоматического карандаша и из золота на маковом или рисовом зернышке высотой от 2 до 4 мм.
Комментарии
у нас каждый второй футболист "забивака". Обычно "забивают" на игру к 20-ой минуте.
а разве волк РЫЖИЙ???
Это все, что вы можете сказать ? Покритиковать масть? ??? А то , что волк всего 1,5 мм вас вообще не тронуло? ??? Ну сделайте серого! ! Слабо?
Мастеру респект!
Вы волка видели? Если не в зоопарке, то хотя бы на картинках? А насчет сделать есть замечательная поговорка. Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Мне есть чем заняться.
Ну да. Основное ваше занятие - гадости на витке писать
А вы мультфильмы смотрели? Там волки всегда похожи на живых?
При чем тут похожесть? В тех мультфильмах, которые я смотрел, волка всегда можно было узнать и не перепутать с лисой/зайцем/медведем и прочими четвероногими. А тут сделана какая то непонятная зверушка размером чуть больше сперматозоида и все должны умиляться? Оставьте умиления для своей нежной души.