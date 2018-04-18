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Девочка-подросток из Алтайского края, пропавшая 12 апреля, найдена живой и здоровой, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
"Благодаря профессиональным слаженным действиям следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции, место пребывания девочки было установлено в Московской области. Она жива и здорова", — информирует СКР.
В данный момент решается вопрос о возвращении подростка домой.
Напомним, что 15-летняя жительница Горняка ушла из своего дома. По факту ее пропажи была организована доследственная проверка.
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