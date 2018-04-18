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Новости

Роскомнадзор может до конца года заблокировать Facebook

, ИА "Амител"
Соцсеть должна локализовать данные россиян на территории РФ

Фото: geekinsight.ru

Роскомнадзор до конца текущего года проверит компанию Facebook, и если она не локализует данные пользователей из РФ на российской территории, то встанет вопрос о блокировке соцсети. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Он еще в ноябре 2017 года сообщал, что с соцсетью планируется обсуждение вопроса локализации базы данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента. Ранее он заявлял, что Facebook будет заблокирован, несмотря на большое количество пользователей, если не выполнит требования закона о хранении персональных данных граждан РФ на территории этой страны.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов", — рассказал Жаров, добавив, что в случае невыполнения данных пунктов будет поднят вопрос о блокировке.

Напомним, 1 сентября 2015 года вступил в силу закон о персональных данных. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. РКН вносит сайты нарушителей закона на основании решения суда в спецреестр. Если они отказываются устранить нарушение, то ведомство блокирует их.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2018 10:26
- гость -

Сегодня с утра перестал работать Viber, такие вот блокировки

0  0
18.04.2018 10:29
месный

а зачем данные россиян хранить именно на территории россии, чтобы спецслцжбам было удобнее мухлевать, превышать и всячески нарушать права россиян?

0  0
18.04.2018 10:36
- гость -

железный занавес наш наполеон решил повесить для народа, чтобы народ не знал, что , оказывается, можно и нормально жить. Поздно спохватился, пусть теперь больше огнемётов купит. Ненависть к коррупционерам только огнемётами истребить можно, но вместе с людьми

0  0
18.04.2018 10:59
гость

Стыдно перед местными, но я вообще не из соцсетей, поэтому не до конца понимаю, что такое Facebook и зачем он нужен. То есть понимаю, что мне пофиг, что с ним происходит

0  0
18.04.2018 11:02
ПлохойХорошийЗлой

странно, что так долго тянули. фейсбук и инсту надо просто санкционно закрыть. Должны же мы ограничивать деятельность американских компаний на территории своей страны

0  0
18.04.2018 11:03
гость

Железный занавес, это когда в амике ни один местный рот открыть не сможет, а пока полная демократия, даже провокаторов не удаляют

0  0
18.04.2018 11:05
гость


18.04.2018 11:03
гость
Железный занавес, это когда в амике ни один местный рот открыть не сможет, а пока полная демократия, даже провокаторов не удаляют

Железный занавес, это когда в США СМИ, которые пытаются объяснить американцам, что надо быть осторожней с бомбежками, потому что они не бессмертные - закрывают. Американцам это знать нельзя!

0  0
18.04.2018 11:09
Дядька

Интернет- зло. Телевизор- хорошо! Особенно сериалы и про найденных детей актёров и жён всех шаляпиных и про трампа, санкции, сирию и украину.

0  0
18.04.2018 11:11
гость

18.04.2018 11:09
Дядька

Так в интернете то же самое. Плюс порно

0  0
18.04.2018 11:14
Дядька

Порно достаточно для достаточного телепузика

0  0
18.04.2018 11:14
- гость -

18.04.2018 11:09
Дядька
Дааа))) и секрет на миллион с бабушкой лерой на нтв. Это ващеее вещь)))

0  0
18.04.2018 11:28
Дядька

Бабушки, дедушки, эти...как их-светские львицы, ДОСТАЛИ! Слава богу в интернете ещё библиотеки не запретили, одна отдушина, хотя кто их знает... какой нибудь депутатишка найдёт крамолу какую и удумает секвестировать.

0  0
18.04.2018 11:30
- гость -

До полного отключения интернета осталось уже не долго.

0  0
18.04.2018 11:32
- гость -

18.04.2018 10:26
- гость -Сегодня с утра перестал работать Viber, такие вот блокировки

Какой ужас. я уже умираю с голода, дети пошли в школу раздетыми, трамваи и автобусы стоят. 90 с лишним процентов людей этого даже не заметили, а те, кто заметили перетопчутся. Устроили вселенское горе из-за одного чма, решившего что он Наполеон и может не подчиняться законам государства. Посмотрим как он запоёт если попробует так же ответить американцам. Вон великий Цукерберг ползает на коленях, просит чтобы не сажали.

0  0
18.04.2018 11:35
гость

Надо свою сеть делать. В федеральных ведомствах уже есть свои внутренние сети, не подключенные к Инету, чтобы данные не уходили

0  0
18.04.2018 11:52
- гость -

Если блокировать то начинать с одноклассников, за убогую реализацию

0  0
18.04.2018 12:04
- гость -

Пора закрывать рашке интернет, свифт и границы. Потом программу открывать "нефть и газ в обмен на продовольствие."

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