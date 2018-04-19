Если мечта стать обладателем нового автомобиля утекает сквозь пальцы в связи с финансовыми новостями прошедшей недели, не стоит огорчаться. Официальный дилер Ford в Барнауле весь апрель "держит" курс 2017 года. А 20 и 21 апреля компания проводит "Дни Продаж Ford". В эти дни можно будет приобрести автомобиль на особо выгодных условиях*.
Для "Дней продаж" "АлтайАвтоЦентр" представил закрытый список из 10 автомобилей, на которые установил специальные цены. А также дополнительный бонус, которым каждый покупатель может распорядиться по своему усмотрению: либо увеличить выгоду на выбранный автомобиль и еще более снизить его стоимость, либо потратить выделенную сумму на аксессуары для своего нового Ford.
3 главных момента о "Днях Продаж Ford":
- Что – 10 автомобилей Ford, среди которых Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Kuga, на специальных условиях, включая дополнительный бонус от автосалона
- Где – "АлтайАвтоЦентр", Павловский тракт, 249
- Когда – 20 и 21 апреля 2018 года
*Подробности акции уточняйте по телефону +7 (3852) 535-000 и на сайте дилера http://altaiauto.ru/services/specials/5216/
Комментарии
Если по старому курсу, то только у мошенников. Уголовный кодекс как откроете, там все четко и рассписано.