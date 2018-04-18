Фото: barnaul.org
Дополнительную подсыпку низменных мест проводят в барнаульском микрорайоне Затон в преддверии паводка.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в настоящее время проводится отсыпка и укрепление оградительного вала на въездной дороге вдоль протоки реки Талая.
Кроме того, завершены работы в переулке от улицы Кольцова до улицы Водников, 1е и по улице Лоцманской от улицы Озерная, 2-я.
"Третий день в Затоне работает отряд Сибирского спасательного центра МЧС России. Спасатели укладывают деревянные мостки для обустройства пешеходной зоны на улице Матросской, а также оказывают помощь пожилым людям в поднятии вещей на возвышенные части дома и чердаки", — добавляют в мэрии.
Напомним, что уровень реки Обь в Барнауле к утру 18 апреля составляет 509 сантиметров. Критическая отметка, при которой в Затоне начинаются подтопления, составляет 540 сантиметров.
Комментарии
Опять вранье!!! Никто по домам не ходит!!! а уж помогать то даже не когда не пробовали, все своими силами. Соседи соседям помогают. А как к нам приезжала администрация это вообще отдельный разговор : на перекрестке стояли тетки , ловили всех просили расписаться в журнале, давали в руки бумажку и ВСЕ!!!! по домам ни кто не ходил!!!! все ради той самой бабы - ГАЛОЧКИ!!!!