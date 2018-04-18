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Министерство труда и соцзащиты РФ предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на сообщение ведомства.
Ведомство разместило на общественное обсуждение проект соответствующего федерального закона, разработанный с учетом замечаний, которые были получены во время согласования его предыдущей редакции.
В Минтруде считают, что изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволит повысить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.
Согласно предварительным расчетам, максимальная величина пособия по безработице может вырасти до прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, а минимальную величину пособия по безработице предлагается установить до 30% от максимальной.
Для стимулирования безработных к поиску работы предложено изменить сроки выплаты пособия и установить один период выплаты всем признанным безработными.
Принятие закона потребует дополнительного выделения средств из федерального бюджета.
Комментарии
Приятная новость. С учетом того как государство давит малый бизнес это будет не плохой выход на определенное время, если быть более точным, то оптимальный вариант с 15 ноября до 1 мая. С 1 мая до 15 ноября открываешь ИП на сезон, будет 28 рабочих недель , по новому закону планируется выплачиваться пособие не более полугода и т.к. отработано более 26 недель непрерывно, то можно примерно планировать на 5-6 тысяч ежемесячно, минимум точно 0.3*11000=3300 будет обеспечено.Поток желающих получить такое пособие увеличиться, где деньги будут брать?