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Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Алтайском крае в связи с паводком, будет в ближайшее время отменен ввиду завершения первой волны разгула стихии.
Об этом в среду, 18 апреля, в ходе заседания краевого правительства объявил губернатор Александр Карлин, передает корреспондент портала Amic.ru.
По его словам, в настоящий момент ведутся работы, направленные на подсчет ущерба, нанесенного первой волной паводка. Глава региона также призвал членов регионального кабмина не расслабляться, поскольку вторая волна может прийти в любое время.
Губернатор подчеркнул, что развитие паводковой ситуации является многовариантным.
Напомним также, что накануне в рамках "Медиалога" Александр Карлин рассказал, что в сравнении с наводнением 2014 года паводок-2018 наступал более широким фронтом и в целом оказался более динамичным.
По его словам, региональные власти предоставили в федеральный Минсельхоз пакет документов для выделения средств для помощи жителям, у которых погиб скот. Федеральному Минтрансу были переданы документы для приведения в порядок объектов транспортной инфраструктуры, затронутых паводком.
Что же касается вопроса выделения субсидий для помощи населению, пострадавшему от стихии, то он решается по линии МЧС России.
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