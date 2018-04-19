19 апреля во всем мире отмечается День подснежника — первого весеннего цветка. Праздник пришел к нам из Великобритании, где очень любят эти цветы. Существует старое английское поверье, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов.
В настоящее время большинство видов подснежников занесено в Красную книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя.
Вот такое чудо прям под окнами дома😁😁😁 Разве они не прекрасны??? В новостях говорили,за сорванные #подснежники #штраф от 3-5 т р!!! Так что сначала думаем☝️,а потом 😎бережём ☝️☝️☝️ то что у нас осталось😘!!! #краснаякнига в тебе все больше животных и растений 😔... Ещё сегодня #родительское ! А вы когда ходите на #кладбище? И кто знает что это за праздник??? Гуглили? Или просто делаете так как учили родители?! #коломна#многодетные#многомама#коломнамама#буднимногодетных
Добрый вечер 😊 Мы сегодня прогулялись по окрестностям деревни 😁 Встретили лису, пофотографировались в подснежниках... В общем выполнили всю положенную весеннюю программу, после которой обнаружили на себе клещей😱😨😰 Нашла на себе одного- еще не успел впиться, и на собаке одного- этот успел основательно впиться, пришлось доставать. Это я к чему? Если вы еще не обработали своих любимцев от клещей- самое время этим заняться. #прогулка#природа#я#собакадруг#мобакарулит#собакен#рокер#деревня#лобачиха#дача#латышоукуток#подснежники#Беларусь#весна#апрель#осторожно#клещи
Весенняя красота,тут даже фильтр не нужен!Природа рисует свои яркие цвета!Таки нашла для злой мачихи подснежников,да вот рвать их рука не поднялась!Ведь куда приятнее созерцать живые цветы,чем обладать мертвыми... #Весна2018 #Лес #Гомель #Беларусь #Подснежники #Природа #Счастье #Радость #Семья #Прогулка
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