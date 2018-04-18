Фото: borshch.co
Сайт музея Московского Кремля временно приостановил онлайн-продажу лекционных абонементов из-за блокировки работы одного из сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение на странице музея.
"Уважаемые посетители! По независящим от музея причинам [в связи с блокировкой работы одного из сервисов] продажа билетов онлайн временно приостановлена", — говорится в сообщении. Предполагается, что продажа билетов возобновится до 11:00 мск среды, 18 апреля.
Подчеркивается, что сообщение появляется на сайте при попытке купить лекционный абонемент на сезон 2018-2019 годов.
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