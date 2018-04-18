Фото: mosreg.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин во вторник, 17 апреля, в ходе "Медиалога" опроверг сообщения о том, что глава Минприроды РФ Сергей Донской включил регион в число не готовых к пожароопасному сезону-2018. Такая информация ранее появилась в Сети, включая сайт "Российской газеты", пишет "Алтайская правда".
По словам алтайского главы, после появления сообщений регион вышел на связь с Минприроды РФ. В пресс-службе ведомства заявили, что произошла ошибка. "Как выяснилось, нас перепутали с Амурской областью, где дела с профилактикой лесных пожаров обстоят не лучшим образом", — цитирует "АП" слова губернатора.
Карлин напомнил, что лесные ландшафтные пожары уже пришли в регионы Дальнего Востока и Сибири. С 12 апреля и на Алтае объявлен пожароопасный сезон.
В регионе в повышенной готовности находятся все силы и средства. По словам губернатора, для этого есть несколько причин: во-первых, в Алтайском крае более сухой климат, чем в подавляющем большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока, и поэтому пожарная опасность выше. "Во-вторых, мы имеем лесных угодий на душу населения гораздо меньше, чем в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Эти леса находятся на расстояниях, доступных значительному числу жителей. А человек – главная угроза леса", — заявил глава региона.
Карлин отметил, что профилактике лесных пожаров в Алтайском крае уделяется повышенное внимание. В регионе разработаны локальные планы пожаротушения, в марте был утвержден сводный план, где расписаны все основные мероприятия.
Подчеркивается, что сегодня в крае 22 населенных пункта находятся внутри лесных массивов, и поэтому есть реальная угроза перехода лесного пожара на жилища и строения жителей этих сел. Задача по данным населенным пунктам решается особо.
В заключение Карлин отметил, что в регионе одна из лучших систем профилактики и тушения лесных пожаров, что постоянно отмечается руководством Рослесхоза.
Комментарии
а осадочек остался...