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Житель Бийска, обучавшийся в одном из профучилищ Целинного района, обвиняется в хищении у юноши денежных средств, которые выплачивались последнему в качестве пенсии по инвалидности.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в апреле 2016 года 20-летний обвиняемый обучался в одном из профессиональных училищ Целинного района.
"Воспользовавшись банковской картой одного из несовершеннолетних учащихся, он обнаружил наличие на ней банковского счета на крупную сумму. Данные денежные средства поступали на счет подростка в качестве пенсии по инвалидности, воспользоваться которыми он мог лишь после своего совершеннолетия. Реализуя умысел на хищение денег, обвиняемый привязал свой номер сотового телефона к банковской карте потерпевшего и подключил услугу "мобильный банк", — уточняют детали совершенного преступления в СКР.
Спустя год, когда однокурснику исполнилось 18 лет, молодой человек перевел с его счета деньги и воспользовался ими по своему усмотрению.
В Следственном комитете добавляют, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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