Фото: blacksea.tv
Группа покинувших в 2014 году Крым офицеров ВМС Украины обратилась к главе страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на портал "Думская".
В открытом письме моряки отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули полуостров, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор, по словам офицеров, руководство Украины не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС жильем.
"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", — цитирует агентство текст письма.
Моряки надеются, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военных после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать гражданство РФ для решения квартирного вопроса.
Комментарии
Мне их жалко, но кто же их пустит в Крым, если они участвовали в АТО? Порошенко это понимает, поэтому жилье им и не дает
Вопрос с получением ими жилья не решается, потому что международный суд пока не присудил Украине компенсацию за Крым. А чем дольше это затягивается, тем более вероятен взаимозачет, ведь третьими лицами в споре идут санкционеры, которые нанесли РФ за Крым ущерб больше, чем получение Крыма. Плюс компенсация за вложения РФ в Крым. Сложнейший вопрос. Наверное есть мнение, что его проще решить военным путем, но это плохое мнение
У сербов Косово отжали путем бомбардировок, никто не компенсировал, а там реально у сербов имущество было. Там даже сербские кладбища находятся
Хохлы они и есть хохлы. Ни родины, ни флага. По факту - продам родину за хату...
Скрымздили чужое жилье и рассуждаем какие такие сякие хохлы?
" Плюс компенсация за вложения РФ в Крым."
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РФ закапывает деньги в землю и на дне морском. Тоже с хохлов компенсацию брать? Или со своих баранов можно состричь?