Открытие ресторана грузинской кухни "Пили-Швили" состоялось 8 апреля в Барнауле. Новое заведение расположилось по адресу: проспект Ленина, 44 а, рядом с главным корпусом АлтГТУ. Посетителей ждет уютная обстановка, вкуснейшая разнообразная кухня, вежливое обслуживание и приятные цены.

День торжественного открытия стал настоящим праздником. Торжественную обстановку дополнили колоритные выступления таких творческих коллективов, как ансамбль "Маркелловы голоса" из Новосибирска, дэнс-команда "Бренд", музыкант Гагик Барсегян. Ведущая Юлия Орел помогла создать праздничную атмосферу, не давая при этом забыть о том, что посетители ресторана соприкоснулись с настоящей частицей солнечной и гостеприимной Грузии. И она здесь буквально во всем – интерьерах, меню, музыкальном сопровождении. Кстати, над интерьером ресторана работал известный архитектор Иван Боженко. И внутреннее убранство заведения не оставляет никого равнодушным: натуральные материалы и авторские изделия здесь повсюду — камень, дерево, роспись, настоящие грузинские ковры и предметы национального декора.

Ресторан кавказской кухни "Пили-Швили" предлагает отведать традиционные кавказские блюда — хинкали, лобио, чахохбили, хачапури, хашлама из баранины — томленая рулька в собственном соку с овощами, бастурма, садж-кавурма и многие другие. Это непременно стоит попробовать! И да, кстати, в "Пили-Швили" открытая кухня и гости всегда могут понаблюдать за работой дружной команды поваров и интереснейшим процессом приготовления кулинарных шедевров.

"Пили-Швили" – отличное место, которое подходит как для отдыха всей семьей (здесь также работает детская комната, оформленная в грузинском стиле), так и для проведения незабываемого романтического ужина, деловых встреч или посиделок с друзьями. Окунитесь в атмосферу тепла и гостеприимства, а панорамные окна с шикарным видом на центральный барнаульский проспект позволят в полной мере насладиться весной.

Ресторан "Пили-Швили":

г. Барнаул, пр. Ленина, 44 а

Тел.: 22-33-01

Режим работы: с 12.00 до 02.00 ч.