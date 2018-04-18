Фото: vk.com/barneos22
Авария, в результате которой автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова, произошла на трассе Барнаул — Павловск.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП случилось в районе поворота на село Черемное.
О пострадавших не сообщается.
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