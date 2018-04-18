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Жесткая авария произошла на трассе Барнаул — Павловск

, ИА "Амител"
ДТП произошло в районе поворота на село Черемное

Фото: vk.com/barneos22

Авария, в результате которой автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова, произошла на трассе Барнаул — Павловск.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП случилось в районе поворота на село Черемное.

О пострадавших не сообщается.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.04.2018 11:30
гость

Судя по фото характерное нарушение, идет на поворот, не пропуская встречку. И не успевает

0  0
18.04.2018 12:03
Митенька ржевский

Жёсткая авария формата "секс втроём" или "бутрброд" произошла сегодня на Попова, ближе к Трактовой, где Хонда ЦРВ заехала в подхвостье фуре, и тут же была наказана сзади мелким японским грузовичком. На месте были 2 машины ДПС, скорая и пожарные...

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