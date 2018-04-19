19 апреля в Барнауле состоится бесплатный семинар для предпринимателей "Охрана труда. Трудовое законодательство для малого и среднего бизнеса". Мероприятие, организатором которого выступил Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства, приурочено к месячнику безопасности труда в рамках Всемирного дня охраны труда, а также ко Дню российского предпринимательства.
В ходе семинара будут рассмотрены следующие темы:
- изменения в законодательстве в части охраны труда в малом и среднем предпринимательстве: как защитить свой бизнес
- подбор персонала: почему не мы выбираем персонал, а персонал выбирает нас?
- новые площадки для Headhunt: как искать персонал через социальные сети
Слушателям будет предложено решить нестандартные задачи, а также проанализировать собственные ошибки или ошибки коллег.
Как сообщают организаторы мероприятия, семинар будет рассчитан на действующих предпринимателей, которые уже имеют штат наемных работников или только планируют найм, собственников бизнеса, а также сотрудников, ведущих кадровый учет, рекрутеров.
Семинар ведет бизнес-тренер и коуч Лариса Постоногова, которая более 15 лет успешно занимается подбором и обучением персонала.
Мероприятие состоится с 11:00 до 13:00 в учебном классе Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 2 этаж.
Алтайский фонд МСП
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: +7 (3852) 22-92-59
altfond.ru
Комментарии
"Работодателей Барнаула научат искать штат в Instagram и Facebook"
А смысл?
INTERFAX: "Роскомнадзор уже в 2018 году может заблокировать Facebook, если тот не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории России, сообщил глава ведомства Александр Жаров в интервью газете "Известия" в среду.
"
Владислава
А смысл?
ну дык "цифровая экономикаСЪ"
Ну, то есть, как бы, опять, кого попало "с улицы".