Фото: coral-tur.ru
Туристы из 59 стран, включая Россию, с 1 мая текущего года смогут без виз посещать остров Хайнань (Китай). Об этом пишет Life, ссылаясь на РИА "Новости" и заявление государственного миграционного управления КНР.
Отмечается, что, согласно заявлению властей провинции, граждане РФ являются одними из наиболее частых гостей на острове. По итогам прошлого года Хайнань посетили 284 тысячи россиян.
В данный момент остров с РФ связывают восемь прямых рейсов: из города Санья в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ.
Комментарии
284 россиянина??? Серьезно? Два самолета за год?
маловата будет
Читать умеешь?
284000, балбесы!!!
сами вы балбесы они ну только что исправили
18.04.2018 12:33
Элвис - Ая.
Очень хорошо умею. Вот теперь поправили
Делать там нечего, для туристов ничего не предусмотрено, из еды морские гады, которые в тарелке шевелятся или столовки с русской едой, на подобии наших вокзальных. Русского языка не знают, даже элементарных слов на английском тоже, все вывески и указатели на китайском. Море грязное, жители не чистоплотные, цены не дешевые. Единственный плюс - климат
Справедливый тормоз ты
ценник взвинтили они в этом году (не знал, что визы оформлялись)..
"
18.04.2018 12:33
Элвис - Ая.
Очень хорошо умею. Вот теперь поправили
"
тогда- мой пардон... ))
18.04.2018 12:35
- гость -
нечего брать дешевые туры
.
. Море грязное, жители не чистоплотные, цены не дешевые
в точности что наши курорты
18.04.2018 12:38
- гость -
а дорогой тур на Хайнань, в отель 5*, имеет свое чистое море и других, чистоплотных жителей?
с РФ связывают восемь прямых рейсов: че Барнаул не написали?
имеет свое чистое море и других, чистоплотных жителей?
все есть Universal Resort 5*
или вот https://tophotels.ru/hotel/al34677
18.04.2018 12:35
- гость -
рекомендую Говард Джонсонс
в приличных отелях есть русские гиды. английский понимают, пляжи чистые вылизаные.
С едой, ну с европейской кухни только яичница и тосты, зато китайская не плохая:
пельмени, супы, грибы, баклажаны и прочее сугубо местное, попробовать интересно.
Кому не интересно есть ресторан русской кухни .Ну а самые предприимчивые берут свою колбасу
невозможно искоренить из наших туристов манию хаять все кругом
Отдыхали там в 2010 году) Никаких виз не было....
гость 12:47 и 12:50
Вы как приезжаете, то за территорию отеля не выходите никогда? Гид и у нас был, ездили с ним на экскурсии. Я в общем говорил - выходишь вечером прогуляться - никто тебя не понимает, все говорят только по китайски, все вывески на китайском. Пляжи относительно чистые, грязное море - оно серо-зеленого цвета само по себе из-за обилия водорослей и песка, без разницы на пляже какого отеля в нем плавать. Еда мне не нравится, вся на любителя
“Честно говоря об отеле писать сложно, потому что я его трезвым взглядом почти не видел. С рейса прилетел бухой как заселялись не помню. Проснулся утром - смотрю вроде все нормально и мне стало покайфу, что ничего не проимел! Пошел пить пиво, встретил нормальных ребят - нажрался пивом так что из ушей вытекало. Лег спать, проснулся - баба какая то рядом голая лежит, благо симпотная, поэтому ставлю за размещение 5. Похмелились в соседней кафешке пошли дальше гулять. На рецепции ничего не сказали, что ночевали вдвоем - обычно в отелях бузят.. Как оказалось нас еще и до номера проводили и дверь помогли открыть - за это сервису ставлю 5. Завтраки почти не ел, т.к. там не было пива ставлю за еду 4. Кстати встречаюсь с этой девушкой до сих пор, свадьбу буду делать в Чехии!!!!“
18.04.2018 12:57
- гость -
желаю данному гостю/ туристу больше никогда не ездить ни куда
нам лучше
Это раз на раз не приходиться и крутые богатые безнесмены, тоже себя ведут не очень этично заграницей, если воспитания нет. От денег воспитание не прибавляется. У меня подруга сначала ездила в Тайланд, ей очень понравилось. А потом поехала в Доминиканскую Республику, согласитель не дешевый курорт. Приехала оттуда в шоке, говорит отдых для пьяниц. Пришел тоже в кафе русский пьяный, был свободен один столик около стенки, так он такую бучу поднял. Орал, что хочет сидеть около бассейна. Персоналу отеля ничего не оставалось, как переставить столик. Но ведь можно же культурно, подойти к администратору и попросить, а не орать на все кафе. А то придут, пальцы веером и пошло поехало.
А чего вы хотите примерно 70-80 русских именно так себя и ведут на отдыхе заграницей. Я в Индии отдыхала, сижу в ресторане, никому не мешаю, вдруг слышу сзади меня возня какая-то. Оборачиваюсь, а там мужчик не может со стулом совладать, чтобы сесть пьяный в зюзю. Потом слышу он орет по-русски на весь ресторан, официанту: Ей, алле, че не понял, иди сюда. Я даже досматривать эту комедию не стала, просто ушла, потому что в ресторан пришло русское было. А когда в Египте была, в отеле было очень много русских и среди них пара из Франции смотрелась очень комично. Потому что наши русские обычно бежали к шведскому столу с криками: Быстрее, а то еда закончиться хотя вроде не должна
"Вы как приезжаете, то за территорию отеля не выходите никогда? Гид и у нас был, ездили с ним на экскурсии. Я в общем говорил - выходишь вечером прогуляться - никто тебя не понимает, все говорят только по китайски, все вывески на китайском. Пляжи относительно чистые, грязное море - оно серо-зеленого цвета само по себе из-за обилия водорослей и песка, без разницы на пляже какого отеля в нем плавать. Еда мне не нравится, вся на любителя"
Вас за пределы курортов Краснодарского края выпускать нельзя!
Хайнань - отличное место для отдыха (спокойного и размеренного).
Вернулась две недели назад. Отличное море, отличный отель, отменная кухня.
Опережая события - есть с чем сравнивать, на отдыхе не экономлю и "слаще морковки" видела!
края выпускать нельзя!
он и так больше не поедет
полностью согласна с"Малышкой". отдых великолепный, кухня любая, в т.ч. с русскоговорящими официантами, по вашему желанию - такси от ступенек ресторана до ступенек отеля. море спокойное, теплое, чистое. Главная особенность - лицензированные медицинские центры. Вот где лечение!!! в мире больше такого нет!!!
рядом были и из Швейцарии, из Германии, из Англии. США - ездят за лечением, хотя имеют неограниченные возможности! Предыдущим "писателям" - не знаете, не хайте...