Фото: skyscrapercity.com
Торговый центр "Район", расположенный в Барнауле на улице Попова в районе докучаевского рынка, временно закрыли в связи с выявленными здесь нарушениями норм пожарной безопасности.
Информацию об этом порталу Amic.ru подтвердил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере краевой прокуратуры Руслан Усвят.
Собеседник отметил, что Железнодорожный районный суд вынес определение от 16 апреля о приостановке эксплуатации ТЦ. Эта мера является обеспечительной до решения суда по иску прокуратуры, который был направлен после проведения здесь профильной проверки на соответствие здания нормам пожарной безопасности.
Ранее, напомним, аналогично была приостановлена деятельность ТЦ "Воскресенье" в Бийске.
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Кроме того, прокуроры настаивали на приостановке деятельности барнаульских ТЦ "Гулливер" и "Первомайский".
В надзорном ведомстве поясняли, что во всех указанных комплексах были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствиях букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Алтайскому краю. По мнению экспертов, выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.
Отметим и то, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.
Комментарии
Не иначе как ползучий, скрытый саботаж! Усматриваю, что все действия с фобией, устремлены не иначе как намеренно на развал внутренний экономики.
Повальные проверки - работать, развиваться теперь не надут. Идем к знакомому принципу: "Чем хуже, тем лучше"
Бизнес против проверок, поэтому и ввели надзорные каникулы
"Во всех ЦТ Алтайского края есть нарушения!" Выглядет как слепая, вредная компанейщина. На глазах у ответственных лиц, отвечающих за безопасность страны.
Психологическое манипулирование - результат массового оглупления.
Ну ладно, нарушения нашли, а почему никого к ответственности никого не привлекают, особенно чиновников?!
18.04.2018 13:21
Санёк
Так чиновники нарушения и нашли и нарушителей привлекли к ответственности
Вы мне скажите лучше причем тут малый бизнес или большой? разве нельзя привязать не проверки не к крупности фирмы а к площади и этажности владельца здания?
18.04.2018 13:38 гость ///////////к какой ответственности привлекли, фамилию, должности и статьи в студию? И чиновников имел ввиду тех, кто документы подписывал о принятии объекта
18.04.2018 12:56
- гость -
Все уже развалено до нас.. .
18.04.2018 13:41
Санёк
Так в статье все написано, приостановили ТЦ "Район". Это называется административная мера к владельцу ТЦ "Район". Какая разница какая у него фамилия? А кто подписывал, не факт, что подписывал с нарушениями, нарушения могли появится позже, следствие разберется. И обязательно сообщит всем Санькам. Как сообщили фамилию Комовой, которая подписывала в Кемерово
Комкова, не Комова