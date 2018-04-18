Фото: ru.apa.az
В Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом подросток напал на школу. Об этом пишет Life, ссылаясь на Mash.
Уточняется, что в результате инцидента четыре человека, включая нападавшего, ранены. Также сообщается, что школьник поджег класс.
Согласно предварительной информации, одной из учениц пришлось выпрыгивать из окна, чтобы спастись. Один из педагогов получила ножевые ранения.
Портал Znak со ссылкой на сообщество "Подслушано Стерлитамак" сообщает, что в Сети появилось видео с места ЧП. На записи видна толпа испуганных детей, горящая школа и подъезжающие пожарные.
В данный момент к месту пожара стягиваются полицейские.
Комментарии
Напал на школу.... Я под столом... На стенку школы кидался????
Он бросил вызов всей школе!!
Гадзилла
и зачем охране платят?
Андраник Карленович, вы всегда так буквально все выражения воспринимаете? Могу парочку парочку подкинуть, из-за стола не вылезете вообще