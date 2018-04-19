Весной, после смены зимней автомобильной резины на летнюю, возникает вопрос, где и как хранить шины? Можно поручить все заботы об этом шинному центру ТС "Подкова" и воспользоваться услугой "Сезонное хранение шин".
На специально оборудованных складах созданы идеальные условия для хранения ваших шин: отсутствие солнечного излучения, исключение контакта с химикатами, соблюдение определенного положения шин и температурного режима в помещении. Принимая на хранение авторезину, специалисты "Подковы" проводят ее очистку от загрязнений и обработку специальным раствором, сохраняющим срок службы резины, затем упаковывают шины и отправляют их на склад. Здесь шины хранятся до тех пор, пока снова не понадобятся автовладельцу. ТС "Подкова" гарантирует сохранность колес на протяжении всего времени хранения, в каждом случае выдается акт со всеми характеристиками полученных на хранение шин.
Если автовладелец все-таки решит организовать хранение зимней резины самостоятельно, специалисты "Подковы" подготовили подробную инструкцию по хранению. Следуя ей, вы можете быть уверены, что ваши шины прослужат еще долго.
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