Фото: pharmvestnik.ru
Бывшего директора краевого государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Павловского района" Ирину Сергиенко признали виновной в должностных преступлениях, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Женщине инкриминировали совершение таких преступлений, как присвоение или растрата с использованием служебного положения, а также мошенничество с использованием служебного положения.
В данный момент установлено, что в мае 2016 года Ирина Сергиенко устроила на работу на должность водителя своего знакомого, который получал денежное вознаграждение в виде заработной платы и иных выплат, но по факту не исполнял свои должностные обязанности, будучи трудоустроенным в другом учреждении.
Материальный ущерб Центру занятости населения в данном случае превысил 62 тысячи рублей.
Также, как указывают в СКР, с ноября 2016 по май 2017 года обвиняемая искусственно создала условия для незаконного начисления пособия по безработице нескольким жителям Павловского района. В результате из бюджета было похищено более 100 тысяч рублей.
"В ходе следствия ущерб государству, причиненный в результате совершения преступления, был возмещен бывшим директором ЦЗН в полном объеме", — добавляют в Следственном комитете.
В итоге женщину признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Комментарии
да здравствует самый гуманный..(с)