Фото: bashinform.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место ЧП в Стерлитамаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Фанура Ягафарова.
"Глава республики выехал на место предполагаемого происшествия", — цитирует его слова агентство.
Подробности нападения 17-летнего ученика коррекционного класса на одноклассников в школе №1 Стерлитамака появились в Telegram-канале СКР.
Уточняется, что подросток зашел в кабинет информатики, где были его одноклассники, порезал ножом руку одной из учениц и нанес ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его. Также молодой человек нанес ножом ранение самому себе.
После того, как в школе сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал. Атаковавший школу подросток и потерпевшие госпитализированы.
Следователи работают на месте ЧП.
ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Светлану Кускарбекову добавляет, что в результате инцидента пострадали четыре человека, из которых трое — дети. Состояние всех оценивается как средней тяжести.
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