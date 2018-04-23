Весна в Барнауле все никак не наступит в полной мере – здесь по-прежнему слякоть и прохлада. Лето и вовсе кажется таким далеким и сказочным. А где-то сейчас тепло и солнце, шум накатывающих на песчаный берег волн, приятное спокойствие и умиротворение. Китайский тропический остров Хайнань как раз такое место – здесь круглогодичное лето, уникальная природа, лазурное море и масса разнообразных развлечений на любой вкус. Впереди майские каникулы и это прекрасная возможность провести их на солнечном побережье, полноценно отдохнув после долгой холодной зимы.
Туроператор "Жемчужная река" предлагает прямые туры из Барнаула на остров Хайнань. Всего 6 часов в пути, без пересадок и траты времени, и вы попадете в настоящий рай! Начиная с 3 мая, еженедельно и круглогодично АО "Авиакомпания Алроса" будет перевозить пассажиров из Барнаула в Хайнань. Кроме барнаульцев, возможность прямых туров с мая получат также жители Благовещенска, Кемерово, Новокузнецка, Томска и Читы. Полет будет осуществляться на комфортабельном воздушном судне Боинг 737-800 вместимостью 156 мест. Полетная программа стартует 1 мая и будет осуществляться:
- из Барнаула — по четвергам, с 03.05.2018;
- из Благовещенска — по пятницам, с 04.05.2018;
- из Кемерово — по вторникам, с 01.05.2018;
- из Новокузнецка — по средам, с 02.05.2018;
- из Томска — по воскресеньям, с 06.05.2018;
- из Читы — по понедельникам, с 07.05.2018.
Остров Хайнань расположен на юге Китая, находится на одной широте с Гавайями. Территория острова — 33920 кв. км. Климат в этих местах субэкваториальный. Среднегодовая температура воздуха +24 градуса, воды +26. Омывается остров водами Южно-Китайского моря. Пляжи здесь общественные и всем доступны для купания, при этом они прекрасно обустроены всем необходимым. Белый песок, лазурное море с прозрачной водой, пальмы – настоящая сказка, которая стала еще ближе и доступнее туристам из сибирских городов!
Российские туристы приезжают сюда для того, чтобы погреться на теплом южном солнце, посетить уникальные местные достопримечательности, полюбоваться красотой тропического острова, искупаться в чистом море, пройти оздоровительные процедуры в радоновых и минеральных источниках. Кроме размеренного отдыха, курорт предлагает своим гостям активные развлечения – дайвинг, рафтинг, морская рыбалка с катера или ночная, подводная охота, а также посещение термальных оздоровительных источников, парка "Край света", ботанического сада, острова обезьян, океанариума, зоопарка-сафари, зоопарка крокодилов и тигров, фольклорной деревни народности Ли и Мяо, музея жемчуга с жемчужной плантацией, кратера потухшего вулкана и других интересных мест.
К услугам туристов — комфортабельные отели, рестораны и многочисленные кафе с разнообразной вкуснейшей кухней, магазины, удобное транспортное сообщение. Здесь есть буквально все для современного комфортного отдыха. Хотите отдохнуть на живописном острове Хайнань? Начните поиск туров прямо сейчас. Благодаря организации прямых вылетов, для вас — быстрая и удобная доставка на остров мечты. Продажа туров осуществляется через дистрибьюторов компании по привлекательным ценам и на выгодных условиях.
Международная туристическая компания "Жемчужная река" основана в 1998 году и является крупнейшей принимающей организацией на китайском курорте. В 2017 году открылось представительство компании в России. Как отмечают в компании, этот шаг был сделан для того, чтобы быть еще ближе к партнерам и туристам и предоставлять еще больше гарантий высококачественного и удобного сервиса.
Туроператор по Китаю "Жемчужная Река" (ООО "Геркулес Трэвел")
Тел.: 8-800-7777-027
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