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Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбудили в отношении 17-летнего подростка, напавшего на одноклассников в школе Стерлитамака (Башкирия). Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.
Кроме этого, возбуждено уголовное дело по факту халатности, которую допустили должностные лица органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Правоохранители выяснили, что ранее имели место обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения школьника.
В рамках уголовных дел проводятся следственные действия.
Напомним, молодой человек напал на одноклассников в городской школе №1. В результате этого пострадали четыре человека, включая самого налетчика. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
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