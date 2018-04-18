Фото: nesekretno.ru
Мощное потепление ожидается в Алтайском крае в конце текущей — начале следующей недели — воздух местами по региону прогреется до +26 градусов.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, начиная с 20 апреля, на районы края начнут оказывать влияние юго-западные потоки воздуха из Средней Азии.
Заметное потепление начнется уже в пятницу. К концу недели температура воздуха будет повышаться. В период же с 22 по 25 апреля дневные температуры будут составлять +17...+26 градусов.
Конечно же, теплее всего будет на юге края. В Гидрометцентре добавили, что вместе с теплом в регионе ожидаются осадки. Местами по краю вероятны ливневые дожди с сильным ветром и грозами.
Комментарии
Сгорим к чертям
отопление сразу выключат? или подождут до майского снега?
тепло это на юге края, а барнеаполю холода!